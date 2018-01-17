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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ben paracı çıktı

    Ben Arfa paracı çıktı
    Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hatem Ben Arfa ısrarla 'den ayrılmıyor. Bordeaux'nun da takibine giren tecrübeli orta saha oyuncusu "PSG'den 10 milyon euro almadan ayrılmam" ifadelerini kullandı. PSG kadrosunda yer bulamayan Hatem Ben uzun süredir sadece antrenman yapıyor. Van Persie'den sonra sorunlu oyuncu istemeyen Kanarya vazgeçmişti.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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