Ben Arfa paracı çıktı
Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hatem Ben Arfa ısrarla PSG'den ayrılmıyor. Bordeaux'nun da takibine giren tecrübeli orta saha oyuncusu "PSG'den 10 milyon euro almadan ayrılmam" ifadelerini kullandı. PSG kadrosunda yer bulamayan Hatem Ben Arfa uzun süredir sadece antrenman yapıyor. Van Persie'den sonra sorunlu oyuncu istemeyen Kanarya vazgeçmişti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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