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    16 Ocak 2018, Salı
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    bu tabloya 50 bin TL ödedi

    Volkan Demirel bu tabloya 50 bin TL ödedi

    kalecisi , ressam 'ya mutlu aile tablosunu çizdirdi. Elmacı, Volkan Demirel'i eşi , kızları ve köpekleriyle resmetti.

    'in özel isteğiyle hayata geçen bu eser, Demirel çiftinin yaptıkları paylaşımla ortaya çıktı. Ressam, Kasım 2017'de başladığı eseri önceki gün teslim etti.



    ile 2009 Belçika Güzeli eşini kızları Yade ve Yeda'nın yanı sıra köpekleriyle de birlikte resmeden ressamın eserini gören Demirel, tabloya hayran kaldı.

    'ya emeği için teşekkür eden ünlü çift, tablo önünde de poz vermeyi ihmal etmedi. İkilinin eser için de 50 bin TL ödediği öğrenildi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:02
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