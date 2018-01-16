Volkan Demirel bu tabloya 50 bin TL ödedi
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, ressam Ali Elmacı'ya mutlu aile tablosunu çizdirdi. Elmacı, Volkan Demirel'i eşi Zeynep Sever Demirel, kızları ve köpekleriyle resmetti.
Zeynep Sever Demirel'in özel isteğiyle hayata geçen bu eser, Demirel çiftinin yaptıkları paylaşımla ortaya çıktı. Ressam, Kasım 2017'de başladığı eseri önceki gün teslim etti.
Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli eşini kızları Yade ve Yeda'nın yanı sıra köpekleriyle de birlikte resmeden ressamın eserini gören Demirel, tabloya hayran kaldı.
Ali Elmacı'ya emeği için teşekkür eden ünlü çift, tablo önünde de poz vermeyi ihmal etmedi. İkilinin eser için de 50 bin TL ödediği öğrenildi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:02
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Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP
Toplam 1
Yorum
bjkli RVP yi seviyoruz. Sözleşmesi uzatılsın istiyoruz. Yıllık 5 mio EUR dan 4 yıllık yeni sözleşme yapılsın ki motive olup iyi top oynasın..
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
Volkan Demirel bu tabloya 50 bin TL ödedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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