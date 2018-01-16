Feyenoord'dan Van Persie açıklaması
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Robin van Persie ile Fenerbahçe arasında henüz anlaşma sağlanamaması gerekçesiyle transfer sürecinin devam ettiğini duyurdu.
Feyenoord'un yeni yıl resepsiyonunda, yöneticilerden genel direktör Jan de Jong ile futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçeli Robin van Persie'nin transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Van Persie ile aralarında anlaşma sağlandığını belirten De Jong, "Biz, Van Persie ile anlaştık. Sadece oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Van Persie'ye kapımız her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın de kariyerinin son yıllarını Feyenoord'da geçirdiğini hatırlatan De Jong, "Dirk Kuyt'tan sonra başka bir aile ferdi Van Persie'nin de geri dönmesi, iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Van Geel ise transferin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Artık iş, Fenerbahçe ile Van Persie'ye kaldı. Transfer, şu anda da bitebilir veya bir kaç gün sürebilir." diye konuştu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:57
-
Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
-
Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
-
'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
Feyenoord'dan Van Persie açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.