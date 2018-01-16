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    16 Ocak 2018, Salı
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    Feyenoord'dan Persie açıklaması

    Feyenoord'dan Van Persie açıklaması

    Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Robin Persie ile arasında henüz anlaşma sağlanamaması gerekçesiyle transfer sürecinin devam ettiğini duyurdu.

    Feyenoord'un yeni yıl resepsiyonunda, yöneticilerden genel direktör Jan de Jong ile futbol direktörü Martin Geel, Fenerbahçeli Robin van Persie'nin transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

    Van Persie ile aralarında anlaşma sağlandığını belirten De Jong, "Biz, Van Persie ile anlaştık. Sadece oyuncunun ile anlaşmasını bekliyoruz. Van Persie'ye kapımız her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.

    Eski Fenerbahçeli 'ın de kariyerinin son yıllarını Feyenoord'da geçirdiğini hatırlatan De Jong, "Dirk Kuyt'tan sonra başka bir aile ferdi Van Persie'nin de geri dönmesi, iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Van Geel ise transferin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Artık iş, Fenerbahçe ile Van Persie'ye kaldı. Transfer, şu anda da bitebilir veya bir kaç gün sürebilir." diye konuştu.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:57
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