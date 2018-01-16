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    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'nin kanayan yarası

    Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP

    Fenerbahçe'ye geldiğinde ismi büyük olan ancak performansı aşağıda kalan 'nin bileti teknik direktör tarafından kesilmişti.

    Devre arasında Hollandalı oyuncu ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler böylelikle kanayan yarayı durdurmak istiyor. Hem maliyetli olan hem de yabancı kontenjanını dolduran , Feyenoord takımıyla anlaştı ancak Fenerbahçe açısından umulmadık bir gelişme yaşandı. Eski kulübü Feyenoord bonservisi ile almaktansa Persie'yi ilk etapta kiralamayı düşünüyor. Uzun zamandır maç eksiği bulunan konusunda temkinli bulunan ekibi, tecrübeli isimi 6 aylığına kiralayıp sadece 1 milyon Euro ödemek istiyor. 2.5 milyon Euro'luk alacağının 1.5 milyon Euro'luk kısmının ise Fenerbahçe tarafından ödeneceği belirtiliyor.

    OZAN TUFAN YENİ SAYFA AÇTI
    Kadroda düşünülmeyen bir diğer isim , menajer ile yolları ayırmasının ardından yeni menajerini buldu. 22 yaşındaki Ozan, Lian Sports menajerlik şirketi ile anlaşma sağladı ve ünlü menajer Fali Ramadani ile çalışma kararı aldı.
    Ozan'ı 'un takımı Al Gharafa istiyor. 'dan ise R.Betis ile Malaga'nın kiralamak için teklif ilettiği haberleri geliyor.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:29
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