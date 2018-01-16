Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP
Fenerbahçe'ye geldiğinde ismi büyük olan ancak performansı aşağıda kalan Robin van Persie'nin bileti teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kesilmişti.
Devre arasında Hollandalı oyuncu ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler böylelikle kanayan yarayı durdurmak istiyor. Hem maliyetli olan hem de yabancı kontenjanını dolduran Robin van Persie, Feyenoord takımıyla anlaştı ancak Fenerbahçe açısından umulmadık bir gelişme yaşandı. Eski kulübü Feyenoord bonservisi ile almaktansa Persie'yi ilk etapta kiralamayı düşünüyor. Uzun zamandır maç eksiği bulunan RVP konusunda temkinli bulunan Hollanda ekibi, tecrübeli isimi 6 aylığına kiralayıp sadece 1 milyon Euro ödemek istiyor. 2.5 milyon Euro'luk alacağının 1.5 milyon Euro'luk kısmının ise Fenerbahçe tarafından ödeneceği belirtiliyor.
OZAN TUFAN YENİ SAYFA AÇTI
Kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Ozan Tufan, menajer Ahmet Bulut ile yolları ayırmasının ardından yeni menajerini buldu. 22 yaşındaki Ozan, Lian Sports menajerlik şirketi ile anlaşma sağladı ve ünlü menajer Fali Ramadani ile çalışma kararı aldı.
Ozan'ı Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa istiyor. İspanya'dan ise R.Betis ile Malaga'nın kiralamak için teklif ilettiği haberleri geliyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:29
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Gökdeniz'e sürpriz iki teklif
Toplam 1
Yorum
kaya Trabzonspor'un sıkıntısı kendi içindeki yıldızları bitirmesi. Bak gökdeniz kaçarak gitti ama adam efsane.
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 3
Yorum
bence işini iyi yapsaydı herkes sewerdi.
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Milan'dan sürpriz teklif
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 beşiktaş uzaga gitmesin balotelli vs ugraşacagına bu adamı alsın mütiş bir potansiel
Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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