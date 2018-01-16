Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Yiğithan arka adelesinden sakatlandı sağlık ekibi değişiklik istedi. Sedyeyle saha kenarına gelen Yiğithan gözyaşlarını tutamadı.

Sparta Rotterdam'a kiralandığı açıklanan genç futbolcu, oturma izni ve diğer prosedürler için bekliyordu. Genç oyuncu, sezon başında çapraz bağı yırtıldığı için 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.