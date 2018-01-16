Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a kiralayacağı Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçında sakatlanarak sedyede gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.
Yiğithan arka adelesinden sakatlandı sağlık ekibi değişiklik istedi. Sedyeyle saha kenarına gelen Yiğithan gözyaşlarını tutamadı.
Sparta Rotterdam'a kiralandığı açıklanan genç futbolcu, oturma izni ve diğer prosedürler için bekliyordu. Genç oyuncu, sezon başında çapraz bağı yırtıldığı için 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 20:51
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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