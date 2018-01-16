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    16 Ocak 2018, Salı
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    'de sakatlık şoku!

    Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

    'nin Hollanda ekibi 'a kiralayacağı Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçında sakatlanarak sedyede gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.

    Yiğithan arka adelesinden sakatlandı sağlık ekibi değişiklik istedi. Sedyeyle saha kenarına gelen Yiğithan gözyaşlarını tutamadı.

    'a kiralandığı açıklanan genç futbolcu, oturma izni ve diğer prosedürler için bekliyordu. Genç oyuncu, sezon başında çapraz bağı yırtıldığı için 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:51
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