Şener şoku!
Fenerbahçe'de Neto ve Hasan Ali'nin ardından bir sakatlık haberi de Şener Özbayraklı'dan geldi. Kukesi maçında sakatlanan oyuncunun sağ arka adalesinde ödem belirlenirken, kupada yarın oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Göztepe ile yapılacak ikinci yarının ilk lig maçına yetişmesinin de çok zor olduğu bildirildi
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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