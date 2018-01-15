Meyvelerini toplayacağız

Antalya dönüşü uçakta oyuncuların tek tek elini sıkan tecrübeli hoca, “Hepiniz gerçekten iyi çalıştınız. Takım olarak çok iyi bir seviyeye geldik. İkinci yarıda bunun karşılığını alacağız” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyunculara Antalya kampında gösterdikleri performans için teşekkür etti. Kukesi ile dün oynanan hazırlık maçının ardından tek tek tüm oyuncuların elini sıkan tecrübeli çalıştırıcı, "Tam istediğimiz gibi bir kamp dönemi geçirdik. Bazı ufak tefek sakatlıklar yaşadık. Ancak takım olarak çok iyi bir seviyeye geldik. Bunun meyvelerini de sezonun ikinci yarısında hep birlikte toplayacağız. Herkese verdikleri ekstra katkıtan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



KUKESİ MAÇI ÖLÇÜ DEĞİL

Kocaman ayrıca Kukesi maçındaki skorun önemli olmadığını söyledi. Dönüş uçağında oyuncularla sohbet eden sarı-lacivertli teknik adam, İstanbulspor ile yarın oynayacakları kupa maçıyla birlikte ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapıp, sezon sonunda hedeflere ulaşmak istediklerini kaydetti.