Fenerbahçe ilk transferini yaptı!
Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 2018'in ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı.
Hücum hattında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Fenerbahçe tarafından izleniyordu.
Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:43
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Parayı tercih etti
Toplam 7
Yorum
Gslı He yavrum he burda ol sana daha yazacaklarım olacak ilerleyen zamanlarda..
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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