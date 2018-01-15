F.Bahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BLMA forması giyen 1 metre 78 santim boyundaki oyun kurucu İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı.
Kulübün resmi internet sitesinden Giorgia Sottana için, "Giorgia Sottana'ya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
GIORGIA SOTTANA KİMDİR?
Doğum Tarihi: 15.12.1988
Doğum Yeri: Treviso
Boy: 1.78
Kilo: 70
Pozisyon: PG-SG
Oynadığı Takımlar:
2004-2011 Reyer Venezia
2011-2012 Cras Taranto (İtalya)
2012-2017 Famila Schio (İtalya)
2017-2018 BLMA (Fransa)
2017-2018 Euroleague Women İstatistikleri:
12.8 Sayı - 1.7 Rib - 3.8 Asist
Eurobasket 2017 - İtalya Milli Takımı İstatistikleri:
13.4 Sayı - 2.7 Rib. - 2.9 Ast
Başarıları:
6 İtalya Kupası: 2007/08 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2016/17
5 İtalya Şampiyonluğu: 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16
4 İtalya Süper Kupası: 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17
2 Süper Kupa MVP'si: 2011/12 - 2014/15
1 İtalya Ligi MVP'si: 2011/12
Eurobasket En iyi 2. Beşi: 2013 (İtalya)
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:18
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 4
Yorum
net 5 milyonda ne bjk napoliden orta saha oyuncusu istese 15 milyon isterler
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