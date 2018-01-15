F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Kulübün resmi internet sitesinden Giorgia Sottana için, "Giorgia Sottana'ya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.



GIORGIA SOTTANA KİMDİR?

Doğum Tarihi: 15.12.1988

Doğum Yeri: Treviso

Boy: 1.78

Kilo: 70

Pozisyon: PG-SG

Oynadığı Takımlar:

2004-2011 Reyer Venezia

2011-2012 Cras Taranto (İtalya)

2012-2017 Famila Schio (İtalya)

2017-2018 BLMA (Fransa)

2017-2018 Euroleague Women İstatistikleri:

12.8 Sayı - 1.7 Rib - 3.8 Asist

Eurobasket 2017 - İtalya Milli Takımı İstatistikleri:

13.4 Sayı - 2.7 Rib. - 2.9 Ast

Başarıları:

6 İtalya Kupası: 2007/08 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2016/17

5 İtalya Şampiyonluğu: 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16

4 İtalya Süper Kupası: 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17

2 Süper Kupa MVP'si: 2011/12 - 2014/15

1 İtalya Ligi MVP'si: 2011/12

Eurobasket En iyi 2. Beşi: 2013 (İtalya)



