CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe transferi resmen açıkladı

    F.Bahçe transferi resmen açıkladı

    Takımı, BLMA forması giyen 1 metre 78 santim boyundaki oyun kurucu İtalyan 'yı renklerine bağladı.

    Kulübün resmi internet sitesinden için, "'ya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen takımımızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

    GIORGIA SOTTANA KİMDİR?
    : 15.12.1988
    Doğum Yeri: Treviso
    Boy: 1.78
    Kilo: 70
    Pozisyon: PG-SG

    Oynadığı Takımlar:
    2004-2011 Reyer Venezia
    2011-2012 Cras Taranto ()
    2012-2017 Famila Schio ()
    2017-2018 BLMA ()
    2017-2018 Euroleague Women İstatistikleri:
    12.8 Sayı - 1.7 Rib - 3.8 Asist

    Eurobasket 2017 - İtalya Milli Takımı İstatistikleri:
    13.4 Sayı - 2.7 Rib. - 2.9 Ast

    Başarıları:
    6 İtalya Kupası: 2007/08 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2016/17
    5 İtalya Şampiyonluğu: 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16
    4 İtalya Süper Kupası: 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17
    2 MVP'si: 2011/12 - 2014/15
    1 İtalya Ligi MVP'si: 2011/12
    Eurobasket En iyi 2. Beşi: 2013 (İtalya)

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe transferi resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN