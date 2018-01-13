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HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Obra: Önümüzde uzun bir yol var

    Obra: Önümüzde uzun bir yol var
    Doğuş'un başantrenörü , THY Euroleague'deki Valencia Basket galibiyetinin takım için çok önemli olduğunu kaydetti. Oyun anlamında düzeltmeleri gereken şeyler olduğunun altını çizen Sırp çalıştırıcı, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Galibiyeti unutup İBB maçına hazırlanmamız gerekiyor" dedi. Obra, maçtaki destekleri için taraftarlara da teşekkür etti.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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