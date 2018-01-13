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HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hedef 5 saniye

    Hedef 5 saniye
    Kampta üzerinde en çok durulan konulardan birisi 'Topu geri kazanma süresi'. Geçen sezon 15 saniye olan bu süre, Aykut Kocaman'ı n gelişiyle birlikte ilk yarıda 8 saniyeye inmişti. Yeni hedef bu süreyi 5 saniyeye indirmek. Teknik heyet, idmanlarda bu yönde çalışmalara büyük ağırlık verdi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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