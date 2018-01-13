Hedef 5 saniye

Kampta üzerinde en çok durulan konulardan birisi 'Topu geri kazanma süresi'. Geçen sezon 15 saniye olan bu süre, Aykut Kocaman'ı n gelişiyle birlikte ilk yarıda 8 saniyeye inmişti. Yeni hedef bu süreyi 5 saniyeye indirmek. Teknik heyet, idmanlarda bu yönde çalışmalara büyük ağırlık verdi.