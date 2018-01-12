Robin Van Persie, Feyenoord’la anlaştı ve bugün sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe’den alacağı 2 milyon 450 bin euro’nun 1 milyonunu Hollanda ekibi ödeyecek
Fenerbahçe, sonunda Robin Van Persie'den kurtuldu! Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst "Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" diyerek transferi doğruladı. Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Fenerbahçe'deki yarım sezonluk ücreti 2 milyon 450 bin euro olan Persie'nin maaşının 1 milyon euro'sunu Feyenoord verecek. Kalan kısmı sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:40
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
Van Persie Feyenoord'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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