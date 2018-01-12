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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Persie 'da

    Van Persie Feyenoord'da

    Robin Persie, ’la anlaştı ve bugün sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncunun ’den alacağı 2 milyon 450 bin euro’nun 1 milyonunu ekibi ödeyecek

    , sonunda Robin Persie'den kurtuldu! 1. Lig ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst "Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" diyerek transferi doğruladı. Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Fenerbahçe'deki yarım sezonluk ücreti 2 milyon 450 bin euro olan Persie'nin maaşının 1 milyon euro'sunu Feyenoord verecek. Kalan kısmı sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacak.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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