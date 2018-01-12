Neto: Şampiyonluk için savaşmalıyız!
Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar süreceğini savundu.
Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamada bulunan Neto, hiçbir takımın büyük puan farkıyla rahat bir şampiyonluk elde edemeyeceğini iddia ederek, "Kuşku yok ki lig yarışı son haftalara kadar devam edecek. Lig son haftaya kadar büyük bir rekabet içinde geçecek. Muhtemelen şampiyonluk yarışında 4-5 takım olacak ve Fenerbahçe de bunlardan biri olacak. Sahada kim olduğumuzu gösterip şampiyonluk için savaşmalıyız." dedi.
Sezona iyi başlamamalarına rağmen ilk yarının son bölümünü iyi geçirdiklerini vurgulayan Neto, "Takımda hem saha içinde hem saha dışında işler daha iyiye gidiyor. Daha fazla yardımlaşıyor ve birbirimize daha fazla saygı duyuyoruz. Herkes gerçekten çok iyi çalışıyor. Antalya'da eksiklerimizi giderip daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Daha iyi bir ekip haline geldiklerini kaydeden Portekizli oyuncu, şunları söyledi:
"Şimdi ekip oturdu. Daha iyi bir ekibimiz var. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Seviyemizi yukarı çekme fırsatı bulduk. Hep birlikte hareket ederek, elimizden geleni yapıp tüm fedakarlığımızla ikinci yarıda, ilk devrede kaybettiğimizden daha az puan kaybedip şampiyonluk için savaşacağız."
Antalya kampında yaşadığı sakatlığa değinen Neto, "Bir sakatlık geçirdim. Doktorumuzun söylediğine göre ciddi bir sakatlık olmadığı yönünde. İlk maça yetişebilecek miyim bilmiyorum. Umarım en kısa sürede bu tedavi süreci iyi bir şekilde sürer. Kas sakatlığı yaşamak benim için çok rastlanan bir durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:53
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
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