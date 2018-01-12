Lefter Küçükandonyadis yarın anılacak
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 6. yıl dönümünde yarın anılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine ailesinin ve sevenlerinin katılacağı ifade edildi.
Bu törenin ardından saat 19.00'da Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) üyeleri, derneğin Kadıköy'de bulunan lokalinde bir araya gelecek ve Lefter Küçükandonyadis'in hayatından kesitlerin bulunduğu belgesel filmin gösterimi gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin efsane ismi, 13 Ocak 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:15
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Herkes Tudor'un arkasından salladı!
Toplam 5
Yorum
gs adamlık gs lılık öyle lafla olmuyor,okan buruk gibi özür dilemek zorunda kalınıyor .o zaman gs yi 14 hafta afedersiniz hayvanmı çalıştırdı.
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Lionel Carole açıkladı! Dönecek mi?
Toplam 1
Yorum
N0_Name Sol bek alınsa da gelsin bence. Sevilla'da forma giyemiyorsa burda rekabeti arttırır. Lato'dan iyi oyuncudur. En azında hücum yönü iyidir.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 3
Yorum
bwwr yaaw türk oyuncular yurtdisinda uyum saglayamiyor. ispanya ligi bunlara 2 gömlek üstün.
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