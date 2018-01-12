Lefter Küçükandonyadis yarın anılacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine ailesinin ve sevenlerinin katılacağı ifade edildi.

Bu törenin ardından saat 19.00'da Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) üyeleri, derneğin Kadıköy'de bulunan lokalinde bir araya gelecek ve Lefter Küçükandonyadis'in hayatından kesitlerin bulunduğu belgesel filmin gösterimi gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin efsane ismi, 13 Ocak 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

