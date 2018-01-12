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    12 Ocak 2018, Cuma
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    yarın anılacak

    Lefter Küçükandonyadis yarın anılacak

    ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcularından , vefatının 6. yıl dönümünde yarın anılacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine ailesinin ve sevenlerinin katılacağı ifade edildi.

    Bu törenin ardından saat 19.00'da Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) üyeleri, derneğin Kadıköy'de bulunan lokalinde bir araya gelecek ve Lefter Küçükandonyadis'in hayatından kesitlerin bulunduğu belgesel filmin gösterimi gerçekleştirilecek.

    'nin efsane ismi, 13 Ocak 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:15
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