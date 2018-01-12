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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Kurtulmuş’tan ziyaret

    Kurtulmuş’tan ziyaret

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a forma hediye edildi

    'nin Belek kampının dün özel ziyaretçileri vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otele geldiler. Teknik ve idari heyetle futbolcuların otelin girişinde karşıladığı Kurtulmuş va Karaloğlu, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi. Aykut Kocaman ve futbolcularla sohbet eden F.Bahçe taraftarı Kurtulmuşa, kaptan Volkan, imzalı bir forma hediye etti.

    Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş'a, kaptan Volkan tarafından imzalı forma hediye edildi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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