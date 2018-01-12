Faslı oyuncu, “Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Aatıf’ı görmediniz” dedi

Kampın yıldızlarından Aatıf Chahechouhe, FBTV'de yayınlanan 'Kamp Günlüğü' programına konuk oldu. Faslı oyuncu, takım olarak her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini ifade ederken, kendi performansı için, "Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Aatıf'ı görmediniz. Aatıf Chahechouhe, takım için daha etkili, daha belirleyici olan ve goller atan bir oyuncudur" ifadelerini kullandı. İşte Aatıf'tan inciler: "Hocalarımız, futbolcu grubu, tesis çalışanları hep beraber güzel bir enerji yakaladık. Bu enerji inanıyorum ki bizi şampiyonluğa taşıyacak. Osmanlıspor maçı sonrası bazı şeylerin farkına vardık. Güzel bir çıkış yakaladık. Bu birlikteliği devam ettirirsek hedefe ulaşırız. Ligin ilk 6 maçı gerçekten zor olacak. Bu dönemi iyi geçebilirsek, lig bizim için çok daha kolay hal alabilir. Taraftar, başarının anahtarı. Onlar pozitif olduğu sürece galibiyetlerde ve şampiyonlukta pay sahibi olacaklar."



