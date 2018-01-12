F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması
Fenerbahçe, Yiğithan Güveli'nin Sparta Rotterdam'a kiralandığını açıkladı.
"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:05
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Novak seferi
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Yunus emre sel güzel nokta ama daha fazlası var bizin futbol kültürümüzde.Eksikleri sen söyle biz söyleyelim amma değişen sadece borçlar.
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Castillo için flaş karar: Satılabilir
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Sezon başında kampın en iyisiydi.Kadroda yer bulamadı.Şimdi tam tersi olur.Castillo sorgulanamayacak kadar önemli bir futbolcu. Akıllı olun.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 13
Yorum
Bomboş. Çalım atabilmek gol atmaya yada attırmaya yaramıyorsa, boşa yapılmış demektir. Bu da öyle bir oyuncu.
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