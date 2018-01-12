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    12 Ocak 2018, Cuma
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    F.Bahçe'den flaş açıklaması

    F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması

    , Yiğithan Güveli'nin Sparta Rotterdam'a kiralandığını açıkladı.

    İşte sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:

    "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.

    Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:05
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