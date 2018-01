Büyüklüğümüzü biliyorlar

"Sezon başında aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımız küsmüştü ama artık yanımızdalar ve motivasyonumuz en üst seviyeye çıkmış durumda""Rakiplerimiz bizim kim olduğumuzu ve takımın büyüklüğünü biliyorlar. Fenerbahçe gibi bir kulüp her zaman şampiyonluk yarışının içindedir""Türkiye'nin en üst düzey takımında forma giyiyorum. Şu anda inancımız çok yüksek. ve inanıyorum ki, sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız"'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren'de dün basının karşısına çıkan isim'ydı. Birçok konuya değinen sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki yıldızı, sözlerine kamp çalışmalarıyla başladı. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen başarılı tecrübeli sağ bek, "Sıkı bir çalışma periyoduna girdik. Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Kamp ortamı her zaman yorucu geçer. Ancak bunu keyifli hale getirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.başında yapılan bireysel hatalardan dolayı puan kayıpları yaşadıklarını da kaydeden, sözlerine şöyle devam etti: "Son iki sezondur lige kötü başladık. Puan kayıpları yaşadık,'dan elendik ve bunlar bizi kötü yönde etkiledi. Biz büyük bir camiayız ve her zaman iyi skorlar almamız gerektiğini biliyoruz. Bu sene de puanlar kaybettik. Ancak bu durumu atlattık, son 6 haftalık periyotta kimsenin beklemediği sonuçlar aldık. Şu anda az bir puan farkı var. Bizim kim olduğumuzu ve takımın büyüklüğünü biliyorlar.""BEN alt liglerde çok fazla yarı final, final oynadım ama şampiyonluk yaşayamadım. Takım içerisinde çok güzel bir atmosfer var ki, şampiyonluk inancımız çok üst düzeyde. Bunu hissediyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir takım her zaman şampiyonluk yarışı içindedir. Son 3 sezondur Fenerbahçe'deyim ve her zaman bu yarışın içinde olduk.""AYKUT Kocaman kim çalışıyorsa formayı ona veriyor. F.Bahçe'de ciddi bir forma rekabeti var. Geçen sene hücuma fazla çıkmıyordum, o güveni bulamamıştım. Ancak şu anda Aykut hoca bizim kanattan atağa çıkmamızı istiyor. Bize tam desteğini veriyor. Hocanın güveninden kaynaklanıyor. Bazı maçları rakipleri ortada açamıyorsunuz, hocamız da beklerin devreye girmesi gerekiyor. Hocamız bize o rahatlığı veriyor.""TÜRKİYE'nin en üst düzey takımında forma giyiyorum. Tek amacım hatalarımı düzelterek her maç performansımın üzerine koymak. Artık mantığımı da değiştirdim. Eskiden oynamak için çaba gösteriyordum, şimdi takımın kazanması için mücadele ediyorum. Futbolcu oynamadığı için üzülür. Ben de eskiden oynamadığım zaman moral bozukluğu yaşıyordum. Bir daha forma giymek için mücadele ettim. Çaba göstermezsen bir daha forma giyemezsin. Fenerbahçe'de kalmak için çaba göstermem gerektiğini de biliyorum. Yurtdışı olmazsa F.Bahçe'de futbol kariyerimi en iyi şekilde devam ettirmek için çaba gösteriyorum.""SEZON başında aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımız küsmüştü ama son 6-7 haftadır taraftarımız yanımızda ve motivasyonumuz en üst seviyeye çıktı. Kendimi her zaman kendini üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Beklemek ve kendini hazır tutmak bir futbolcu için en zor dönemdir ama hiçbir zaman yılmadım. Şu an en iyi yerdeyim, oynuyorum ve mutluyum. Umuyorum ki futbol hayatım bu şekilde devam eder.""İKİNCİ yarıdaki ilk 2 haftayı en iyi şekilde geçersek şampiyonluk yolunda önümüz açılır. Göztepe ile oynayacağımız maçın ardından Trabzon deplasmanına gideceğiz. Bence Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Trabzonspor ile Göztepe maçını en iyi şekilde geçersek zaten önümüz açılır."