Tecrübeli hocanın açıklamalarından bazı satırbaşları:"İlk yarının son 6 haftasında iyi toparlandık. Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken bazı çatırdamalar oldu ama üstesinden geldik.""Oynama ihtimali yüksek grup 7 ay sonra ilk kez bu kadar uzun bir araya geldi. Sezona girişimizle bu giriş arasında bir fark olacak"?"Robin van Persie ile bir yol ayrımı gözüküyor""Benim kadroma olan inancım sonsuz. Her hangi bir oyuncu gelmese de yarışı son ana kadar kovalayacağımızdan eminim. Mevcut futbolcu grubunun yeterliliğine olan güvenim sonsuz. Transfer istemiyor değilim ama takımın temel sorunlarını çözmeyi tercih ederim""Mehmet Topal da Josef de Souza da yetenekli oyuncular. Fenerbahçelilerin şunu bilmesi beni sevindirir onlara yeteneklerine uygun bir rol vermeye çalışıyorum"