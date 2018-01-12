Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam önemli açıklamalarda bulunurken "Robin van Pesie ile bir yol ayrımı gözüküyor" diyerek Hollandalı oyuncuyla yolların kesin olarak ayrıldığını açıkladı.
"İlk yarının son 6 haftasında iyi toparlandık. Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken bazı çatırdamalar oldu ama üstesinden geldik."
"Oynama ihtimali yüksek grup 7 ay sonra ilk kez bu kadar uzun bir araya geldi. Sezona girişimizle bu giriş arasında bir fark olacak"?
"Robin van Persie ile bir yol ayrımı gözüküyor"
"Ozan Tufan konusunda ikili görüşmesinde özel konuşmalar var. Herkesi ilgilendiren tarafı ise ikinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan herhangi bir beklentim yok. Kimseyi kötülemiyorum, karalamıyorum, kimsenin önünü kesmiyorum. Benim bu takımı götürmek istediğim yerle Ozan'ın kafasında çelişkili olduğunu gördüm. Bunu telafi etmenin benim açımdan kolay olmadığını gördüm, nokta. Basın toplantısını Ozan toplantısına çevirmenin de bir anlamı yok. Bir karar verdim doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bunun sorumluluğunu almaya hazırım. Kendisine yeni bir yol çizmesi gerekiyor. Sert bir karar verdim. İstanbul'da bıraktım" "
"Benim kadroma olan inancım sonsuz. Her hangi bir oyuncu gelmese de yarışı son ana kadar kovalayacağımızdan eminim. Mevcut futbolcu grubunun yeterliliğine olan güvenim sonsuz. Transfer istemiyor değilim ama takımın temel sorunlarını çözmeyi tercih ederim"
"Mehmet Topal da Josef de Souza da yetenekli oyuncular. Fenerbahçelilerin şunu bilmesi beni sevindirir onlara yeteneklerine uygun bir rol vermeye çalışıyorum"
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:53
-
Novak seferi
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Yunus emre sel güzel nokta ama daha fazlası var bizin futbol kültürümüzde.Eksikleri sen söyle biz söyleyelim amma değişen sadece borçlar.
-
Castillo için flaş karar: Satılabilir
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Sezon başında kampın en iyisiydi.Kadroda yer bulamadı.Şimdi tam tersi olur.Castillo sorgulanamayacak kadar önemli bir futbolcu. Akıllı olun.
-
Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 13
Yorum
Bomboş. Çalım atabilmek gol atmaya yada attırmaya yaramıyorsa, boşa yapılmış demektir. Bu da öyle bir oyuncu.
Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.