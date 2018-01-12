Aykut Kocaman açıklamalarda bulunuyor...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, açıklamalarda bulunuyor...
"İlk yarının son 6 haftasında iyi toparlandık. Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken bazı çatırdamalar oldu ama üstesinden geldik."
"Oynama ihtimali yüksek grup 7 ay sonra ilk kez bu kadar uzun bir araya geldi. Sezona girişimizle bu giriş arasında bir fark olacak"?
"Robin van Persie ile bir yol ayrımı gözüküyor"
"Ozan Tufan konusunda ikili görüşmesinde özel konuşmalar var. Herkesi ilgilendiren tarafı ise ikinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan herhangi bir beklentim yok. Kimseyi kötülemiyorum, karalamıyorum, kimsenin önünü kesmiyorum. Benim bu takımı götürmek istediğim yerle Ozan'ın kafasında çelişkili olduğunu gördüm. Bunu telafi etmenin benim açımdan kolay olmadığını gördüm, nokta. Basın toplantısını Ozan toplantısına çevirmenin de bir anlamı yok. Bir karar verdim doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bunun sorumluluğunu almaya hazırım. Kendisine yeni bir yol çizmesi gerekiyor. Sert bir karar verdim. İstanbul'da bıraktım" "
"Benim kadroma olan inancım sonsuz. Her hangi bir oyuncu gelmese de yarışı son ana kadar kovalayacağımızdan eminim. Mevcut futbolcu grubunun yeterliliğine olan güvenim sonsuz. Transfer istemiyor değilim ama takımın temel sorunlarını çözmeyi tercih ederim"
"Mehmet Topal da Josef de Souza da yetenekli oyuncular. Fenerbahçelilerin şunu bilmesi beni sevindirir onlara yeteneklerine uygun bir rol vermeye çalışıyorum"
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:20
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
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