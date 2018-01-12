Alex'ten duygulandıran paylaşım! ''Özledin mi kaptan?''
Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, bir taraftarın Twitter'da kendisine sorduğu "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna, "Çok özledim" yanıtını verdi.
Bu cevabın ardından bir taraftar da "Kaptan lahmacunu da özledin mi?" diye sordu. Brezilyalı, bu soruya ise "Çok seviyorum" yanıtını verdi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:44
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''Büyüklüğümüzü biliyorlar''
Toplam 1
Yorum
galah yani bunada yildiz diyorsan türk futbol batmis!!!
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Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
tarık haram para eğer dediğiniz gibi hiçbir şey yapmıyorsa
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Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Drogba Bu tip oyunculara gıcık oluyorum.Haksız kazanç,biliyor başka yerde bu kadar para alamayacak..Kahvaltı bile vermeyin :D
Alex'ten duygulandıran paylaşım! ''Özledin mi kaptan?'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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