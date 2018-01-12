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    12 Ocak 2018, Cuma
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    'ten duygulandıran paylaşım! ''Özledin mi kaptan?''

    Alex'ten duygulandıran paylaşım! ''Özledin mi kaptan?''

    'nin efsane yıldızı de Souza, bir taraftarın 'da kendisine sorduğu "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna, "Çok özledim" yanıtını verdi.

    'nin efsane oyuncusu de Souza, 'dan yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Alex, bir takipçisinin kendisine sorduğu "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna "Çok özledim" şeklinde yanıt verdi.



    Bu cevabın ardından bir taraftar da "Kaptan lahmacunu da özledin mi?" diye sordu. Brezilyalı, bu soruya ise "Çok seviyorum" yanıtını verdi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:44
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