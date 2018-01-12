74 puanı bulan Sampiyon olur!
Kocaman: Bu yıl bir takımın başını alıp gitmesi zor. 73-74 puanı bulanş ampiyon olur. Biz en az 11 galibiyet almalıyız
İyi oyuncu çok pahalı
"Transfer yapmak çok istiyorum ama bir de şartları var. Gelecek oyuncu bir seviye üstten dediğimiz anda fiyatlar inanılmaz olacak. Bazıları gelmek istemiyor, bazılarını da biz getiremiyoruz. Muadil oyuncuları alırsak da olmuyor. Eldeki oyuncuları bir adım daha ileri götürebilirsem en büyük transfer bu olur."
Kocaman 'dan inciler
(F.Bahçe'ye gelişi) Mantıklı bir şekilde düşünülse belki başka bir karar çıkabilirdi ama duygularım ağır bastı.
Beni ilk yarıda en çok sıkıntıya sokan yetenekleri tartışılmaz isimlerin basit hatalar yapması oldu. Böylece şiddetli puan kayıpları ve Vardar felaketi geldi.
Osmanlıspor maçındaki skordan sonra bir karar vermek gerekiyordu. Sorumluluk bendeydi ve bir yerlerde tıkanma vardı, yaptığım bu tıkanmayı açmaya çalışmaktı. Yaşanan olaylar devam etmemi gerektirdi. Sonra bazı şeyler kendiliğinden yerine oturdu.
Temel amacım Fenerbahçe'nin 3. bölge takımı olması. 'Dikine futbol' gibi kavramları anlamıyorum. Artık savunma ve hücum iç içe.
Burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Herkes kendi enstrümanını çalsın ama aynı müziği yapalım. Valbuena da buna dahil.
Soldado çapraz bağ gibi kuvvetli bir sakatlıktan geldi. Milim milim ilerliyor. Fernadao da aynı şekilde. İkinci yarıda onların performansını artırmak hedefim.
Aatıf 4+4 taktiksel düzeni son 6-7 maçta harika tamamladı. Ceza sahasına çalımlarla da girebiliyor.
Skrtel umarım aynı yolda devam eder. Olması gereken bu.
Sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan benim kafamda ve planlamamda yok. Geleceğini şekillendirmesi için ona yardımcı olmaya çalıştık.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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