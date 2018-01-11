Fenerbahçe Doğuş deplasmanda galip

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket takımına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, 15-0'lık seri ile başladığı maçı 67-80 kazandı ve bu sonuçla 11. galibiyetine imza attı.



Pabellon Fuente De San Luis'de oynanan mücadeleye Fenerbahçe Doğuş; Ali Muhammed, Marko Guduric, Luigi Datome, Nicolo Melli ve Jason Thompson beşiyle başladı. Nikola Kalinic, James Nunnally ve Jan Vesely ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadılar.

Potasını ilk 7.5 dakika baskete kapatan Obradovic'in öğrencileri; rakibi karşısında 15-0'lık seri yakaladı. Ev sahibi takımın 7-0'lık serisini Datome'nin üçlüğüyle sonlandıran Kanarya, çeyreği de 7-18 önde tamamladı.

Datome ve Sloukas'ın basketleriyle skoru 10-23'e taşıyan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu ile skoru 14-27'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde sarı-lacivertliler, istediği oyunu tam sahaya yansıtamasada soyunma odasına 27-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı üçlüklerle başlarken, ev sahibi takımı 8-0'lık seriyle öne geçirdi. (38-36) Jason Thompson'ın basket faulden bulduğu 3 sayıyla tekrar öne geçen Fenerbahçe Doğuş, rakibinin üçlüklerine engel olamayınca 42-39 geriye düştü. Molanın ardından Sloukas ve Jason Thompson ve Datome'nin basketleri farkı 1'e indirdi. (48-47) Melli ile de öne geçen Kanarya, çeyreği de 50-51 önde geçti.

Datome'nin üçlüğü, Ahmet'in basketiyle 53-58 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, Guduric'ile de 53-61 öne fırladı. (06:56) Ahmet Düverioğlu farkı çift hanelere taşıyan Kanarya, Sloukas ve Melih ile farkı açtı. (57-73) Skor üstünlüğünü koruyan Obradovic'in öğrencileri müsabakadan 67-80 galip ayrıldı.