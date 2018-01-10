Yorgun geceler!
Esk iden kamplarda çalışmalardan çok magazin haberleri olurdu. Magazin derken... O futbolcu diğerini tavlada yendi, konsol oyununda büyük kapışma vs... Bugünlerde kimi arasam yorgunluktan erkenden yattığını söylüyor. Fenerbahçe'de gerçekten ağır bir çalışma programı var. Zaten ufak tefek sakatlıklar da başladı. Bu antrenmanların meyvesini ligde alacağına inanıyorum. Daha diri, daha agresif, kondisyonu yüksek bir Fenerbahçe izlemeye hazır olun.
Mini yorum: Emre Bol
Mini yorum: Emre Bol
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Yorgun geceler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.