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HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yorgun geceler!

    Esk iden kamplarda çalışmalardan çok magazin haberleri olurdu. Magazin derken... O futbolcu diğerini tavlada yendi, konsol oyununda büyük kapışma vs... Bugünlerde kimi arasam yorgunluktan erkenden yattığını söylüyor. 'de gerçekten ağır bir çalışma programı var. Zaten ufak tefek sakatlıklar da başladı. Bu antrenmanların meyvesini ligde alacağına inanıyorum. Daha diri, daha agresif, kondisyonu yüksek bir Fenerbahçe izlemeye hazır olun.

    Mini yorum: Emre Bol
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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