Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie, yaptığı skandal sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve taraftarları adeta çıldırttı.
1-parti
2-uyku (isteğe bağlı,keyfime göre)
3-başa dön tekrar et
Taraftarlarda sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...
-Van Persie ne yapmak, nereye varmak istemektedir.
-Robin van Persie'nin Fenerbahçe döneminin özeti !
-Hayat sana güzel be kardeşim. Sömürgeci Starımız diyorki: " 1) Parti 2) Uyku-İsteğe Bağlı 3) Tekrar Et.
-Dünyanın en karaktersiz oyuncusu olabilir Robin Van Persie. Bir insan bir kulüple ve taraftarla ancak bu kadar dalga geçebilir. Sevimsiz herif. Tanrılaştıran taraftara da selam olsun. Bu adam yüzünden Fernandao'yu yediniz.
İşte o paylaşım...
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:35
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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