Sarı-lacivertli ekipte ayak baş parmağındaki ödem tam olarak geçmeyen Janssen'in bir süre daha takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Hollandalı forvetin ligin ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor. Özel program uygulayan Dirar ve İsmail Köybaşı'nın ise tedavi süreçlerinin sonuna gelindiği, ligin ilk maçına kadar tamamen hazır hale gelecekleri belirtildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Janssen ilk maça zor, Dirar'la İsmail yetişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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