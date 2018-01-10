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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ilk maça zor, 'la İsmail yetişiyor

    Janssen ilk maça zor, Dirar'la İsmail yetişiyor
    Sarı-lacivertli ekipte ayak baş parmağındaki ödem tam olarak geçmeyen 'in bir süre daha takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Hollandalı forvetin ligin ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor. Özel program uygulayan ve 'nın ise tedavi süreçlerinin sonuna gelindiği, ligin ilk maçına kadar tamamen hazır hale gelecekleri belirtildi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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