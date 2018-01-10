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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'İlk 6 maça bakar'

    'İlk 6 maça bakar'
    Alper Potuk, Antalya'da faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini ve çok iyi çalıştıklarını, kimsenin antrenmandan, programdan sıkılma şansı olmadığını söyledi. FB TV'ye konuşan sarı-lacivertli futbolcu, ikinci yarının başlaması ile birlikte zorlu 6 hafta geçireceklerini belirtirken, "Bu periyodu az hasarla geçersek şampiyonluğun en güçlü adayı oluruz" dedi. Alper, geçen sezon 45 maç oynadığını, bu sezon ise 5. haftada sakatlandığını sözlerine eklerken, "Bundan sonra sakatlıktan kaçınacağım" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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