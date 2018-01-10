'İlk 6 maça bakar'
Alper Potuk, Antalya'da faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini ve çok iyi çalıştıklarını, kimsenin antrenmandan, programdan sıkılma şansı olmadığını söyledi. FB TV'ye konuşan sarı-lacivertli futbolcu, ikinci yarının başlaması ile birlikte zorlu 6 hafta geçireceklerini belirtirken, "Bu periyodu az hasarla geçersek şampiyonluğun en güçlü adayı oluruz" dedi. Alper, geçen sezon 45 maç oynadığını, bu sezon ise 5. haftada sakatlandığını sözlerine eklerken, "Bundan sonra sakatlıktan kaçınacağım" diye konuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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