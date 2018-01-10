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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ‘Eskisinden çok daha iyi’

    ‘Eskisinden çok daha iyi’

    F.Bahçe, Lucescu-Kocaman gerginliği iddiaları için ‘Milli takımla ilişkilerimiz eskiye göre daha iyi’ açıklaması yaptı

    Milli Takım hocası Lucescu, F.Bahçe'nin Antalya kampına ziyaret etmişti. Bununla ilgili bir gazetede, Lucescu'nun tavırlarının Aykut Kocaman'ı kızdırdığı ileri sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı, hatta milli takımla kulüp ilişkilerinin esksine göre daha olumlu olduğu belirtildi ve şöyle denildi: Takımımızın, Teknik Heyetiyle ilişkileri son derece pozitif olup, önceki dönemlere göre daha fazla iletişimde olduğu ve ilgilendiği bir dönemdedir."
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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