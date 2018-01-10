‘Eskisinden çok daha iyi’
F.Bahçe, Lucescu-Kocaman gerginliği iddiaları için ‘Milli takımla ilişkilerimiz eskiye göre daha iyi’ açıklaması yaptı
Milli Takım hocası Lucescu, F.Bahçe'nin Antalya kampına ziyaret etmişti. Bununla ilgili bir gazetede, Lucescu'nun tavırlarının Aykut Kocaman'ı kızdırdığı ileri sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı, hatta milli takımla kulüp ilişkilerinin esksine göre daha olumlu olduğu belirtildi ve şöyle denildi: Takımımızın, Milli Takım Teknik Heyetiyle ilişkileri son derece pozitif olup, önceki dönemlere göre daha fazla iletişimde olduğu ve ilgilendiği bir dönemdedir."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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