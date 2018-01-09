Turgutluspor sevdalısı Ümit'e Fenerbahçe sevgisi
Turgutluspor sevdalısı down sendromlu taraftar Ümit Akkuş, takımını desteklemek için gittiği Antalya Belek kampında Fenerbahçeli futbolcuların kendisine gösterdiği sevgiyle mutlu anlar yaşadı.
Turgutluspor'un sevilen siması olan ve renkli kişilğiyle tanınan Ümit, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin futbolcuları ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ile karşılaşıp hatıra fotoğrafları çektirdi. Teknik patron Kocaman, kaptan Volkan Demirel ve diğer futbolcular Ümit ile ilgilenerek alkış topladı. Fenerbahçeli futbolcuların ilgisi ve sevgisi karşısında futbol sevdalısı Ümit Akkuş'un mutluluğu gözlerinden okundu.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:19
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Sürpriz takas! Latovlevici...
Toplam 1
Yorum
Aslan BU TAKAS COK IYI OLUR HATTA DONK'DA GIDEBILIR
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 3
Yorum
Aslan FUTBOLDA DERBY VE IYI RAKIPLER KARSISINDA HEZIMETE UGRADIK ,BASKETBOL VE VALEYBOLDA BASARI SIFIR BELKIDE KÜME DÜSECEGIZ NEDEN DURSUN ÖZBEK?
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Arda Turan tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı başakşehir ligteki en büyük rakibimiz bu yıl eğer başakşehir e giderse arda galatasaray taraftarı için biter ve gider kendi bilir
Turgutluspor sevdalısı Ümit'e Fenerbahçe sevgisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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