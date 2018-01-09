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    09 Ocak 2018, Salı
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    sevdalısı Ümit'e sevgisi

    <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a> sevdalısı Ümit'e <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> sevgisi

    sevdalısı down sendromlu taraftar , takımını desteklemek için gittiği Belek kampında Fenerbahçeli futbolcuların kendisine gösterdiği sevgiyle mutlu anlar yaşadı.

    'un sevilen siması olan ve renkli kişilğiyle tanınan Ümit, ekibi 'nin futbolcuları ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ile karşılaşıp hatıra fotoğrafları çektirdi. Teknik patron Kocaman, kaptan ve diğer futbolcular Ümit ile ilgilenerek alkış topladı. Fenerbahçeli futbolcuların ilgisi ve sevgisi karşısında futbol sevdalısı 'un mutluluğu gözlerinden okundu.


    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:19
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