Kalan sağlar bizim!

Fenerbahçe'de ikinci yarı kamp çalışmaları Antalya'da devam ederken, Aykut Kocaman oldukça çetin bir program uyguluyor. Tecrübeli çalıştırıcı, uzun antrenman süreleri kapsamında oyuncularına ciddi bir yükleme yapıyor. Sabah saat 08.00'de kalkan futbolcular, sabah kahvaltısının ardından saat 09.30'da yarım saat süren core çalışmasıyla güne başlıyor, ardından 20 dakika kuvvet çalışması yapılıyor. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, 1 saat 45 dakika süren bir taktik çalışma gerçekleştiriyor. Antrenman sonrası sakatlık riskine karşı masaj uygulanan futbolcular, masajın ardından odalarına çıkarak dinlenmeye çekiliyor.



Mesai, 17.00'de başlayan akşam idmanıyla devam ediyor. Kocaman, çalışma temposuna uyamayana acımıyor, "Şartlar ne olursa olsun herkes ayakta kalacak. Düşeni kaldırmam" mesajı veriyor. Kampta ayrıca katı kurallar koyan Kocaman, uymayanları affetmiyor. Teknik heyetin belirlediği saatlerde hazır olmayan futbolculara para cezası veriliyor. Antrenmana, takım toplantılarına, yemeğe ve takım otobüsüne geç kalan oyunculara da ekstra cezalar kesiliyor.



Kim gitsin?

Fenerbahçe'nin kemik sesleri gelen idmanlarını özlemişiz. Daha ilk günden beri yaptırdığı taktik ağırlıklı çift kale maçlarla futbolcuların adeta pestilini çıkaran Aykut Kocaman herkesle tek tek ilgileniyor. Özellikle yabancılar, "kontenjana" kurban gitmemek için ekstra çalışıyor. Ne de olsa yabancı transferi yapabilmek için en az 1 yabancı oyuncu (Van Persie hariç) bu takımdan ayrılmak zorunda. Bakalım Kocaman'ın kementi bu kez kimin boynuna geçecek!



Mini yorum Emre Bol



Aatıf&Valbuena gol yarışında

Sarı-lacivertli futbolcular dün sabah salonda güç çalışması yaptıktan sonra sahaya çıktı, üç gruba ayrılarak değişimli olarak çift kale maç oynadı. Aatıf ve Valbuena yüksek performansıyla dikkat çekti. Taktik çalışmada iki futbolcu adeta gol yarışına girdi. Kampta fizik kondisyon eksiğini kapatmaya çalışan Soldado da attığı gollerle "İkinci yarıya hazırım" mesajı veriyor..



4 futbolcunun tedavisi sürüyor

F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Dirar, Janssen, Mehmet Ekici ve İsmail Köybaşı takımdan ayrı özel program uyguluyor. Belinde ağrıları bulunan Eljif Elmas ise idmanın son yarım saatlik bölümünde takımdan ayrılıp özel çalışma gerçekleştirdi. Makedon oyuncunun çalışmalara bir süre bu şekilde devam edeceği belirtildi.



Fenerbahçeli minikler idmanı şenlendirdi

Lara ve Manavgat Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, sabahki antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Tüm takımla tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayan minik futbolcular, ardından antrenmanın bir bölümünü izledi.





