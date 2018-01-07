Fernandao'yu sezon sonuna kadar bize vers
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Fernandao'yu takımında görmek istediğini söyledi
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Fernandao'yu istediğini belirten Buz transfer çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Gol atabiliyoruz ama kolay gol yiyoruz. Defans anlamında önemli bir isim Yalçın Ayhan'ı transfer ettik. Bize katkı sağlayacaktır. Önüne Ceyhun Gülselam'ı aldık, o da önemli bir isim. Kanatlarda da önemli isimlerimiz var. Defansif anlamda deplasmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. 8 numara ve santrafora ihtiyacımız var."
"Fernandao ile Bursaspor'da birlikte çalıştık. Tabii ki Fernandao'yu isterdim. Şartların nasıl olduğunu bilmiyorum sanırım biraz sıkıntılı olur. Futbolcu olarak bize katkı sağlayabilir. Fernandao, bize kiralık gelse, 17 maç sonra görürsünüz çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçe için de önemli olabilir."
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:49
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muhittin her transfer döneminde aynı isim..bıktık artık...istemiyoruz.Larin gelsin.
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Gs Elmander gelirse ne olacak fotomaç çok mu önemli biri sıradan biri onun yerine ümit karan gelsin
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