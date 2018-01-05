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HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
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    Nabir o listede

    Nabir Dirar o listede
    Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Nabil , Afrika'da yılın 11'ine seçildi. 31 yaşındaki futbolcu, sağ beke konulurken, kadrodaki diğer isimler şöyle: El-Hadary, Benatia, Koulibaly, Ghoualm, Moses, Naby Keita, Michael Seri, Salah, Aboubakar, .
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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