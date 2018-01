Karşıyaka'da Ali Say gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan transfer yasaklısı Karşıyaka'da Can Erdem'den sonra takımdan ayrılan ikinci isim Ali Say oldu. Teknik heyetle sorun yaşadıktan sonra antrenmanlara çıkmayıp ayrılmak istediğini açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, grupta düşme-kalma yarışındaki rakiplerden Nazilli Belediyespor'a transfer oldu. Altyapı patentli olan Ali Say, lisansını almak için 50 bin TL alacağını bırakırken 30 bin TL de bonservis getirdi. Karşıyaka, futbolcu Nazilli'den başka bir kulübe satılırsa ise bonservis bedelinin yüzde 10'unu alacak.



Kadroda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan sağ kanat oyuncusu, geçen sezon 30 maçta 7, bu sezon ise 15 maçta 3 gol atmıştı. İlk yarıda Kırmızı-Yeşilli ekibin rakip filerere gönderdiği 19 golün 11'ini atan Can ve Ali'nin alacakları 30 günlük yasal süre içinde ödenmediği için serbest kalma hakkı elde eden Mahmut ve Abdülhamit'in durumları ise belirsiz. Karşıyaka'da Antalya kampı ise 2 günlük gecikmeyle başladı. Futbolcuların yaptığı boykota son vermesinin ardından dün de 10 bin TL yol masrafını tedarik edemeyen Karşıyaka, paranın bulunmasıyla sabah saatlerinde otobüsle kampa gitti.



BATUHAN TARTIŞMASI

Karşıyaka'da kamp öncesi Batuhan Çalışkan tartışması çıktı. 21 yaşındaki altyapıdan çıkan futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Batuhan'ın yerine geçen sezon kiralık gittiği Tekirdağspor'dan 1 maç oynayıp dönen, 1.5 sezondur yeşil sahalara uzak kalan Fehim, kadroya dahil edildi. Batuhan'ın babası bu gelişme üzerine Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Teknik Direktör Halim Okta'nın antrenör kadrosunda yer alan ancak maçlara ve antrenmanlara çıkmayan eski futbolculardan Murat Sır'la tartıştı.