Fenerbahçeli yıldız korkuttu
Fenerbahçe Doğuş’ta forma giyen Amerikalı oyuncu James Nunnally, Baskonia mücadelesinin 3. periyodunda smaç bastıktan sonra sert bir şekilde yerde kalarak, sakatlandı.
Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlık şoku yaşandı. THY Euroleague'in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Baskonia mücadelesinin 3. çeyreğinde bitime 1 dakika 46 saniye varken Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally, bastığı smaç sonrası sert bir şekilde yere düştü.
DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK
Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Nunnally'nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nunnally'nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.
MÜTHİŞ MÜCADELE FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN
Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.
DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK
Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Nunnally'nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nunnally'nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.
MÜTHİŞ MÜCADELE FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN
Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Toplam 6
Yorum
metinn vall burasi turkiye uc ay sonra hepsi birden kapi önune konursalarda sasmammmmm
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O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Toplam 6
Yorum
metinn ilk 11 de cikamiyacaklarina göre bence pek sorun yoook derim
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Bessat da listede
Toplam 3
Yorum
Ercan Emekliler takımı kuruyoruz heralde
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