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    05 Ocak 2018, Cuma
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    , hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

    Futbol Takımı, 'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-lacivertli ekip, teknik direktör yönetiminde çalıştı. Koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular minyatür kale ve dar alanda çift kale maç yaptı.

    İzinli olan Giuliano de Paula, Josef de Souza ve Mauricio Isla kampa akşam saatlerinde katılacak. Kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan Mehmet Ekici, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Vincent Janssen de çalışmada yer almadı.

    Kampa dahil edilen altyapıdan Serhat Kot, Ahmet Oytun Özdoğan, Tarık Çetin ve Batuhan Yılmaz da takımla çalıştı.

    , 13 Ocak Cumartesi gününe kadar çalışmalarını Belek'te sürdürecek. Sarı-lacivertliler, kampın son gününde Arnavutluk'un Kukesi takımıyla hazırlık maçı yapacak.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:58
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