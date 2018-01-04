Persie dönemi bitti
Fenerbahçe’de kadro dışı bıraklıan Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı Hollandalı futbolcu 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro’dan feragat etti
Kanarya'da yıllık 4 milyon 900 bin euro kazanan Persie'nin 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro'dan feragat ederek bonservisini aldığı bildirildi.
Ülkesi Hollanda'nın Feyenoord takımına gitmesi gündemde olan Robin Van Persie ile ilgili bugün ya da yarın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
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Cristico’nun gelmesi zor
Toplam 1
Yorum
Fb Bu adamı getirin solda çözüm olsun kafamız rahat etsin
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Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 11
Yorum
Kanarya Sakın bu çocuğu satmayın ozana tanıdığınız şansın yarısını tanıyın yeter 7 milyonluk ozanı gördük 3. Ligde oynayamaz
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Diarra önerisi!
Toplam 5
Yorum
Oynar Bu adam bu yaşta bile olsa oynar
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