 File de farklı değil! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    File de farklı değil!

    File de farklı değil!
    Sarı-lacivertli kulüp için filede de sonuç farklı değil! Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş'a 12 yılı aşkın süredir, Galatasaray'a ise yaklaşık 5 senedir maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı son 27 resmi maçı da kazandı. G.Saray'a karşı ise son 17 müsabakayı galip bitirdi. Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, sarı-kırmızılılar karşısında son olarak 20 Mart 2013'te yenilmişti. Erkek voleybolda da F.Bahçe, rakiplerine 2 yılı aşkın süredir kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, G.Saray'a karşı 7 Nisan 2015'te aldığı yenilgiden sonra oynadığı 5 derbiyi de kazandı. Beşiktaş'a da son olarak 5 Aralık 2015'te kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 4 derbiden galip ayrıldı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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