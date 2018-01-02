 Volkan Demirel parkeye çıktı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    parkeye çıktı

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> parkeye çıktı
    Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımının antrenmanını ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, kaleci Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı. Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı. bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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