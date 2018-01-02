 ‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’ – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’

    ‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
    Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile 'un kıyasıya bir yarış içinde olacağını iddia ediyor. Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu. Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı. Trukesitz, adaylardan 'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ile Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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