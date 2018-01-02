 Kameni’ye kanca – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Kameni’ye kanca

    Kameni’ye kanca

    Süper Lig’in ilk yarıda ‘en çok gol yiyen’ takımı (34 gol) olan Osmanlıspor’un kaleye ’yi düşündüğü belirtildi

    Volkan Demirel'in eski formunu yakalamasıyla kulübeye hapsolan , Osmanlıspor'un gündeminde... Başkent ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde gördüğü 34 golle bu alanda zirvede yer almıştı. Kalecileri Karcemarskas ve Hakan Arıkan'ın performansından memnun olmayan teknik direktör İrfan Buz'un, yönetimden yeni bir file bekçisi istediği belirtildi. Osmanlıspor'un adaylar arasına Kameni'yi de aldığı ve önümüzdeki günlerde 'ye teklif yapılabileceği öğrenildi.

    9 MAÇTA 11 GOL YEDİ
    Sezon başında Malaga'dan bonservis bedelsiz alınan Kameni, 9 resmi maçta kaleyi korudu. 33 yaşındaki Kamerunlu eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gördü.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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