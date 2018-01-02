 İstanbul’da mutluyum – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    İstanbul’da mutluyum

    İstanbul’da mutluyum

    Santos’un kanca attığı , telefonla konuştuğu yöneticilere garanti verdi: “’ye yeni geldim ve benim için her şey yolunda. Zenit’te milli takıma gidiyorsam buradan da giderim”

    Ülkesi Brezilya'da Santos'un kıskacında olan 'nin yıldızı , ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 27 yaşındaki futbolcu, tatil için gittiği Brezilya'dan net mesajlar yolladı. Kendisine telefonla ulaşan Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmede İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen Giuliano, şu ifadeleri kullandı: "FENERBAHÇE'ye yeni geldim. İstanbul'da mutluyum ve burada daha yapacak çok işim var. Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum.

    YAPACAK ÇOK İŞİM VAR
    Nasıl ki, Zenit'te oynarken Brezilya Milli Takımı'na seçiliyorsam, 'den de giderim. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Dünya Kupası kadrosunda mutlaka yer alacağım."

    16 maç 8 gol
    , Süper Lig'in ilk yarısında 'nin en golcü ismi oldu. Brezilyalı yıldız, forma giydiği 16 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
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