İstanbul’da mutluyum
Santos’un kanca attığı Giuliano, telefonla konuştuğu yöneticilere garanti verdi: “Fenerbahçe’ye yeni geldim ve benim için her şey yolunda. Zenit’te milli takıma gidiyorsam buradan da giderim”
YAPACAK ÇOK İŞİM VAR
Nasıl ki, Zenit'te oynarken Brezilya Milli Takımı'na seçiliyorsam, Fenerbahçe'den de giderim. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Dünya Kupası kadrosunda mutlaka yer alacağım."
16 maç 8 gol
GİULİANO, Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu. Brezilyalı yıldız, forma giydiği 16 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:18
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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