 Böylesini göremezsiniz – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Böylesini göremezsiniz

    Böylesini göremezsiniz
    Roberto Soldado, ve İstanbul izlenimleri hakkında ülkesi İspanya'da konuşmaya devam ediyor. Şehrin güzelliğini öve öve bitiremeyen 32 yaşındaki golcü, "Masal gibi bir kent... İstanbul'da kendinizi harikalar diyarında gibi hissedersiniz" ifadelerini kullanırken, 'nin modern bir kulüp olduğunu söyledi. Soldado, "; tesisleri, stadı, muhteşem taraftarı ve yönetim yapısıyla eşsiz büyüklükte bir kulüp. Dünyada böyle bir kulüp bulamazsınız çünkü her branşta faaliyeti var ve hepsinde de şampiyonluklar yaşıyorlar. Fenerbahçe bizim gibi futbolcular için bir son durak değil, her zaman tercih edilmesi gereken bir takım" dedi.

    , İstanbul'da adeta bir masal şehrinde yaşadığını söyledi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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