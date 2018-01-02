 Benim adım Marko! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Benim adım Marko!

    Benim adım Marko!
    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Marko Guduric, Dergisi'nin yeni yıldaki ilk sayısına konuk oldu. Bogdanovic ile kıyaslanan Sırp oyuncu, "Bogdan çok özel bir insan ve özel oyuncu. Fenerbahçe'ye katkılarını biliyoruz. Ben Marko'yum. Sahada çok çalışarak, kendimi geliştirerek; Marko olarak takıma katkıda bulunmak istiyorum" dedi. Başarının takım olmaktan geçtiğini de vurgulayan 22 yaşındaki Guduric, Türkiye'yi övdü: "Burada çok misafirperver insanlar var. Hiç yabancılık çekmedim. Çok rahat ve mutluyum"
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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