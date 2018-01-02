 Avrupa Ligi’nde de böyle – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Avrupa Ligi’nde de böyle

    Avrupa Ligi’nde de böyle
    , Beşiktaş karşısındaki oynadıkları basketbolu THY Avrupa Ligi'nde de sergilemeleri gerektiğini söyledi. "Beşiktaş karşısında doğru top paylaşımı ve doğru hücumlarla deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Bunu Avrupa'daki maçlarımıza da yansıtırsak orada da yeniden galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum" diye tecrübeli oyuncu, herkesin yeni yılını kutladı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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