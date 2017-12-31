 Gaitan'ı menajeri bitirecek! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    'ı menajeri bitirecek!

    <a href="/index/gaitan?id=5dabf353-bcc9-4cc7-bc5d-5c1699013e7f" class="" rel="tag">Gaitan</a>'ı menajeri bitirecek!

    ’ın onay verdiği ’ın kararı bekleniyor. Menajeri Jose Iribarren’in de kendisine ’yi tercih etmesini söyledi

    'nin sol bek transferi dışında bitirmek istediği bir diğer mevki ise sağ açık. Sarı-Lacivertliler bu mecvki için 'in Arjantinli yıldızı Nico 'ı istiyor. Atletico'da sakatlığının da etkisiyle fazla formna şansı bulamayan da ayrılmak istiyor. İlk tercihi ise 'tı.

    MENAJERİ DEVREDE
    Ancak , Gaitan'ın ücretinin tamamını karşılamaya yanaşmayınca ibre 'ye dönmüştü. Gaitan'ın Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü, 'in ise sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.

    MAĞDUR OLMAZSIN!
    Gaitan'ın menajeri Iribarren'in de Arjantinli futbolcu ile görüştüğü ve kendisine Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda telkinde bulunduğu bildirildi. Menajer Iribarren'in, "Fenerbahçe'de sürekli oynayabilir, kendini bulursun. Maddi açıdan da mağdur olmazsın" dediği belirtildi.

    GAİTAN GELİRSE SİSTEM 4-3-3 OLACAK
    Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar Gaitan'ın transferi durumunda Nabil Dirar'ın ortaya sahaya çekileceği ve yeni sistemin 4-3-3 olacağını belirtiyorlar. İlk yarının genelinde 4-2- 3-1 ile oynayan Fenerbahçe zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2 sistemini de kullanmıştı. Takvim
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:31
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