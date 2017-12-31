Gaitan'ı menajeri bitirecek!
Aykut Kocaman’ın onay verdiği Gaitan’ın kararı bekleniyor. Menajeri Jose Iribarren’in de kendisine Fenerbahçe’yi tercih etmesini söyledi
MENAJERİ DEVREDE
Ancak Boca Juniors, Gaitan'ın ücretinin tamamını karşılamaya yanaşmayınca ibre Fenerbahçe'ye dönmüştü. Gaitan'ın Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü, Atletico Madrid'in ise sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.
MAĞDUR OLMAZSIN!
Gaitan'ın menajeri Iribarren'in de Arjantinli futbolcu ile görüştüğü ve kendisine Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda telkinde bulunduğu bildirildi. Menajer Iribarren'in, "Fenerbahçe'de sürekli oynayabilir, kendini bulursun. Maddi açıdan da mağdur olmazsın" dediği belirtildi.
GAİTAN GELİRSE SİSTEM 4-3-3 OLACAK
Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar Gaitan'ın transferi durumunda Nabil Dirar'ın ortaya sahaya çekileceği ve yeni sistemin 4-3-3 olacağını belirtiyorlar. İlk yarının genelinde 4-2- 3-1 ile oynayan Fenerbahçe zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2 sistemini de kullanmıştı. Takvim
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:31
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Gaitan'ı menajeri bitirecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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