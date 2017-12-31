Uzun süre İngiltere Premier Lig ve Brezilya'da sol bek arayışlarını sürdüren, daha sonra sürpriz bir şekilde Rusya pazarına yönelen Fenerbahçe, Domenico Criscito ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin transfere son noktayı koymak için Zenit forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile kalan detayları konuşacağı ve transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşacağı bildirildi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Rus ekibiyle sözleşmesi biten Criscito için makul seviyede bonservis bedeli ödeyeceği, bu konuda da herhangi bir pürüzün olmadığı öğrenildi.

MANCİNİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ

2011'den bu yana Zenit forması giyen Domenico Cristico, teknik direktör Roberto Mancini'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor… İtalyan çalıştırıcı, bu sezon Rusya Premier Lig'de vatandaşına 20 maçın tamamında 11'de görev verdi. Criscito tüm karşılaşmalarda 90 dakikada görev yaptı.(Sabah)