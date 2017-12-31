 Criscito’da sona doğru – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    ’da sona doğru

    <a href="/index/criscito?id=5ce91f10-a9ab-4a25-8364-a22d2ba40af6" class="" rel="tag">Criscito</a>’da sona doğru

    Sarı-lacivertli kulüp, ’in sol bekini ikna etti. Transfer yılbaşından sonra resmiyete dökülecek

    Uzun süre İngiltere ve 'da sol bek arayışlarını sürdüren, daha sonra sürpriz bir şekilde Rusya pazarına yönelen , Domenico ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin son noktayı koymak için forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile kalan detayları konuşacağı ve transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşacağı bildirildi. 'nin sezon sonunda Rus ekibiyle sözleşmesi biten için makul seviyede bonservis bedeli ödeyeceği, bu konuda da herhangi bir pürüzün olmadığı öğrenildi.

    MANCİNİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
    2011'den bu yana forması giyen Domenico Cristico, teknik direktör 'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor… çalıştırıcı, bu sezon Rusya 'de vatandaşına 20 maçın tamamında 11'de görev verdi. tüm karşılaşmalarda 90 dakikada görev yaptı.(Sabah)

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:37
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