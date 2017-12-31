Criscito’da sona doğru
Sarı-lacivertli kulüp, Zenit’in İtalyan sol bekini ikna etti. Transfer yılbaşından sonra resmiyete dökülecek
Uzun süre İngiltere Premier Lig ve Brezilya'da sol bek arayışlarını sürdüren, daha sonra sürpriz bir şekilde Rusya pazarına yönelen Fenerbahçe, Domenico Criscito ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin transfere son noktayı koymak için Zenit forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile kalan detayları konuşacağı ve transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşacağı bildirildi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Rus ekibiyle sözleşmesi biten Criscito için makul seviyede bonservis bedeli ödeyeceği, bu konuda da herhangi bir pürüzün olmadığı öğrenildi.
MANCİNİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
2011'den bu yana Zenit forması giyen Domenico Cristico, teknik direktör Roberto Mancini'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor… İtalyan çalıştırıcı, bu sezon Rusya Premier Lig'de vatandaşına 20 maçın tamamında 11'de görev verdi. Criscito tüm karşılaşmalarda 90 dakikada görev yaptı.(Sabah)
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 08:37
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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