 ‘Come to Fenerbahçe’ ses getirdi – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Come to Fenerbahçe’ ses getirdi

    ‘Come to Fenerbahçe’ ses getirdi
    basını, Fenerbahçe'nin Jean Mota ilgisine geniş yer veriyor. Sarı-lacivertli taraftarların "Come to Fenerbahçe" diyerek 24 yaşındaki sol beke çağrış yapması ise geniş yankı buldu. Globo gazetesi, mesajları yayınladı. Mota'nın sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takibe alması "transferine işaret" olarak yorumlanmıştı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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