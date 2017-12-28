Fabio'ya kanca
Sarı-lacivertli scoutların Aykut Kocaman’la yaptığı orta çalışma sonrası ana hedef 32 yaşındaki sol bek. Devamlılığı yüksek olan Fabio Santos için pazarlıklar başlıyor
SAKATLIK NE BİLMİYOR
Brezilya ekibi bu sebeple düşük bir bedelle onu göndermeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin onu liste başı yapmasındaki en büyük etkenlerden biri sakatlık nedir bilmemesi. Son olarak 2011-12 sezonunda 10 maç kaçırdı. Onun dışında sezon başı 40 maçın altına düşmüyor.
Fabio Santos adeta bir çelik kapı... 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2017 yılında tam 63 maça çıktı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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