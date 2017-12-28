 Fabio'ya kanca – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Fabio'ya kanca

    Fabio'ya kanca

    Sarı-lacivertli scoutların Aykut Kocaman’la yaptığı orta çalışma sonrası ana hedef 32 yaşındaki sol bek. Devamlılığı yüksek olan için pazarlıklar başlıyor

    Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman, sol bekleri İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performanslarından memnun değil. Deneyimli çalıştırıcı buraya mutlaka bir transfer istiyor. Sarı-lacivertli ekibin scoutları da Brezilya'yı taradı ve 10 kişilik bir liste çıkardı. Öne çıkan isim ise Atletico Mineiro forması giyen Fabio Santos. Daha önce Japonya, Meksika ve Fransa Ligleri'nde oynayan 32 yaşındaki futbolcunun yurt dışına sıcak bakması ve devamlılığı en büyük artıları. Fenerbahçe'nin gözdesi 'un kulübü Atletico Mineiro ile sözleşmesi ise 2018'in Aralık ayında sona eriyor.

    SAKATLIK NE BİLMİYOR
    Brezilya ekibi bu sebeple düşük bir bedelle onu göndermeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin onu liste başı yapmasındaki en büyük etkenlerden biri sakatlık nedir bilmemesi. Son olarak 2011-12 sezonunda 10 maç kaçırdı. Onun dışında sezon başı 40 maçın altına düşmüyor.

    Fabio Santos adeta bir çelik kapı... 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2017 yılında tam 63 maça çıktı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:25
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