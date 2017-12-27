Yıldırım Çocuk Deneyim Kulübü'nde etkinliğe katıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tiyatro etkinliğinde yer aldı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Fenerium mağazasının alt katında yer alan Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde gerçekleşen tiyatro etkinliğine katılan Başkan Aziz Yıldırım, etkinliğe eşi Gonca Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım'la birlikte geldi. Çocuk kulübünün kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve Bilgiç'in eşi sanatçı Kıraç'la birlikte basın mensuplarına poz veren Aziz Yıldırım, gazetecilere açıklamada bulundu. Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nün kurulmasından dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şule hanımla Kıraç beyin başkanlığında onların idaresinde sizlerden destek bekliyoruz ve bütün Fenerbahçeliler'i buraya davet ediyorum. Herkes buraya gelsin ve burada çocuklarımızı eğitelim, geleceğe hazırlayalım. Bütün Fenerbahçeli aileler çocuklarını buraya getirsin ve burada hem Fenerbahçe'yi hem de hayatı öğrensinler. Buraya herkes gelsin, Galatasaraylılar da gelsin, diğer takım taraftarları da. Ayşe Şule hanıma burası için teşekkür ediyorum. Burayı kurmak önemli ama yürütmek daha önemli" açıklamasında bulundu.Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü kurucusu Ayşe Şule Bilgiç de bu kulübün Başkan Aziz Yıldırım'ın düşü olduğunu belirterek, "Aziz Başkan'ın bir düşüydü burası. Bir gün bana 'Statta çocuklar için bir şey yapmak istiyorum' dedi. Sonrasında projemizi anlattık ve kendisi çok sahip çıktı buna. Burada bilim teknoloji, mühendislik, matematik bilimlerini anlatıp sanatla tanıştırabileceğimiz bir ortam olacağını söyledi başkanımız. Buraya hangi renklere gönül verenler olursa olsun bütün çocuklarımızı bekliyorum. Vatana millete hayırlı olacak güzel bir farkındalık yeri olmasını istiyoruz buranın" açıklamasını yaptı.Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha sonra çocukların oyun alanlarını gezdi ve ardından çocuk kulübü üyelerinin sahnelediği tiyatroyu izledi. Tiyatronun sonunda Başkan Aziz Yıldırım, çocuklarla birlikte pasta kesti.





