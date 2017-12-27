Yıldırım Çocuk Deneyim Kulübü'nde etkinliğe katıldı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Fenerium mağazasının alt katında yer alan Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü’nde eşi ve kızıyla birlikte etkinliğe katıldı.
"BURASI AZİZ YILDIRIM'IN DÜŞÜYDÜ"
Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü kurucusu Ayşe Şule Bilgiç de bu kulübün Başkan Aziz Yıldırım'ın düşü olduğunu belirterek, "Aziz Başkan'ın bir düşüydü burası. Bir gün bana 'Statta çocuklar için bir şey yapmak istiyorum' dedi. Sonrasında projemizi anlattık ve kendisi çok sahip çıktı buna. Burada bilim teknoloji, mühendislik, matematik bilimlerini anlatıp sanatla tanıştırabileceğimiz bir ortam olacağını söyledi başkanımız. Buraya hangi renklere gönül verenler olursa olsun bütün çocuklarımızı bekliyorum. Vatana millete hayırlı olacak güzel bir farkındalık yeri olmasını istiyoruz buranın" açıklamasını yaptı.
Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha sonra çocukların oyun alanlarını gezdi ve ardından çocuk kulübü üyelerinin sahnelediği tiyatroyu izledi. Tiyatronun sonunda Başkan Aziz Yıldırım, çocuklarla birlikte pasta kesti.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
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Toplam 9
Yorum
bjk advers Oğuzhan en son Sivas maçında oyuna girdiğinde hiçbir varlık gösteremedi kendiside Beşiktaş'ı kafasında bitirmiş durumda BİTİRMESEde NE YAZAR
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Toplam 4
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 GELECEK BAŞKANIN CEBİ KABARIK OLACAK,DİSİPLİNLİ OLACAK,ÖZEL UÇAĞI BİLE OLACAK.ÇÜNKÜ İHTİYAÇ BU.HER İNSANI ALIP İSMİM DUYULSUN DENİLMİYECEK.
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Toplam 2
Yorum
fffffffsds yav he he he
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